АСЕАН підписала меморандум про регіональну електромережу — Anadolu Agency

АСЕАН підписала меморандум про взаєморозуміння щодо регіональної електромережі. Вона має з’єднати країни об’єднання та посилити енергетичну безпеку завдяки транскордонним постачанням електроенергії, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на міністерку торгівлі Філіппін Крістіну Роке.

Запаси нафти

Після 28-го засідання Ради Економічного співтовариства АСЕАН Роке також повідомила про обговорення регіонального механізму накопичення запасів нафти. За її словами, інтерес до нього виявили Сінгапур, Індонезія, Малайзія, Філіппіни та Об’єднані Арабські Емірати, які є секторальним партнером АСЕАН з діалогу.

Філіппіни як чинний голова об’єднання очолили ці обговорення. Механізм має допомогти державам-учасницям реагувати на перебої з постачанням і зменшувати ризики для бізнесу та споживачів у періоди глобальної невизначеності.

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Передбачається, що країни-учасниці зберігатимуть нафтові резерви в державах із придатними для цього потужностями. За потреби вони зможуть отримувати постачання з ближчих країн, що має зменшити витрати на транспортування й логістику. Участь у домовленості буде добровільною, а держави зможуть долучатися за потреби.

Цифрова економіка та продовольство

АСЕАН також погодила практичну співпрацю для підвищення продуктивності сільського господарства, щоб сприяти стабільнішим постачанням продовольства та зміцненню регіональної продовольчої безпеки. Окремо об’єднання підписало Рамкову угоду АСЕАН про цифрову економіку DEFA.

Роке назвала DEFA першою у світі рамковою угодою про цифрову економіку, що охоплює цілий регіон. Документ створює спільну основу для більш цілісного, безпечного та взаємопов’язаного цифрового ринку АСЕАН, зокрема для цифрової торгівлі й транскордонної електронної комерції. За її словами, угода охоплює майже 680 млн людей і може збільшити вартість цифрової економіки регіону з орієнтовно $1 трлн до $2 трлн до 2030 року.

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