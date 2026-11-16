东盟签署区域电网谅解备忘录——Anadolu Agency

东盟签署了关于区域电网的谅解备忘录。该电网旨在连接该组织各国，并通过跨境电力供应加强能源安全。据阿纳多卢通讯社援引菲律宾贸易部长克里斯蒂娜·罗克的话报道。

石油储备

在第28次东盟经济共同体理事会会议后，罗克还表示，各方讨论了建立区域石油储备机制。她说，新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾以及作为东盟部门对话伙伴的阿拉伯联合酋长国均对此表示兴趣。

作为该组织现任主席国，菲律宾主持了这些讨论。该机制旨在帮助成员国应对供应中断，并在全球不确定时期降低企业和消费者面临的风险。

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预计参与国将在具备适当设施的国家储存石油储备。如有需要，它们将能够从距离更近的国家获得供应，这将降低运输和物流成本。参与该安排将采取自愿原则，各国可根据需要加入。

数字经济与食品

东盟还同意开展务实合作，以提高农业生产率，从而促进更稳定的食品供应并加强区域粮食安全。此外，该组织签署了东盟数字经济框架协议DEFA。

罗克称，DEFA是全球首个覆盖整个地区的数字经济框架协议。该文件为建立更一体化、更安全、更互联互通的东盟数字市场奠定共同基础，其中包括数字贸易和跨境电子商务。她表示，该协议覆盖近6.8亿人，到2030年可将该地区数字经济的价值从约1万亿美元增至2万亿美元。

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