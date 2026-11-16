АСЕАН подписала меморандум о взаимопонимании по региональной электросети. Она должна соединить страны объединения и укрепить энергетическую безопасность благодаря трансграничным поставкам электроэнергии, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на министра торговли Филиппин Кристину Роке.

Запасы нефти

После 28-го заседания Совета Экономического сообщества АСЕАН Роке также сообщила об обсуждении регионального механизма накопления запасов нефти. По ее словам, интерес к нему проявили Сингапур, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Объединенные Арабские Эмираты, являющиеся секторальным партнером АСЕАН по диалогу.

Филиппины как действующий председатель объединения возглавили эти обсуждения. Механизм должен помочь государствам-членам реагировать на перебои с поставками и снижать риски для бизнеса и потребителей в периоды глобальной неопределенности.

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Предполагается, что страны-участницы будут хранить нефтяные резервы в государствах с подходящими для этого мощностями. При необходимости они смогут получать поставки из более близких стран, что должно снизить расходы на транспортировку и логистику. Участие в договоренности будет добровольным, а государства смогут присоединяться по мере необходимости.

Цифровая экономика и продовольствие

АСЕАН также согласовала практическое сотрудничество для повышения производительности сельского хозяйства, чтобы способствовать более стабильным поставкам продовольствия и укреплению региональной продовольственной безопасности. Отдельно объединение подписало Рамочное соглашение АСЕАН о цифровой экономике DEFA.

Роке назвала DEFA первым в мире рамочным соглашением о цифровой экономике, охватывающим целый регион. Документ создает общую основу для более целостного, безопасного и взаимосвязанного цифрового рынка АСЕАН, в том числе для цифровой торговли и трансграничной электронной коммерции. По ее словам, соглашение охватывает почти 680 млн человек и может увеличить стоимость цифровой экономики региона примерно с $1 трлн до $2 трлн к 2030 году.

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