ASEAN podpisał memorandum o porozumieniu w sprawie regionalnej sieci elektroenergetycznej. Ma ona połączyć państwa stowarzyszenia i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne dzięki transgranicznym dostawom energii elektrycznej, informuje Anadolu Agency, powołując się na minister handlu Filipin Cristinę Roque.

Zapasy ropy naftowej

Po 28. posiedzeniu Rady Wspólnoty Gospodarczej ASEAN Roque poinformowała również o rozmowach dotyczących regionalnego mechanizmu gromadzenia zapasów ropy naftowej. Jak przekazała, zainteresowanie nim wyraziły Singapur, Indonezja, Malezja, Filipiny oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, które są sektorowym partnerem ASEAN w dialogu.

Filipiny, jako obecny przewodniczący stowarzyszenia, kierowały tymi rozmowami. Mechanizm ma pomóc państwom członkowskim reagować na zakłócenia dostaw i zmniejszać ryzyko dla biznesu oraz konsumentów w okresach globalnej niepewności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przewiduje się, że kraje uczestniczące będą przechowywać rezerwy ropy w państwach dysponujących odpowiednią infrastrukturą. W razie potrzeby będą mogły otrzymywać dostawy z bliżej położonych krajów, co ma obniżyć koszty transportu i logistyki. Udział w porozumieniu będzie dobrowolny, a państwa będą mogły przystępować do niego w miarę potrzeb.

Gospodarka cyfrowa i żywność

ASEAN uzgodnił również praktyczną współpracę na rzecz zwiększenia wydajności rolnictwa, aby sprzyjać stabilniejszym dostawom żywności i wzmocnieniu regionalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Osobno stowarzyszenie podpisało Ramową umowę ASEAN w sprawie gospodarki cyfrowej DEFA.

Roque nazwała DEFA pierwszą na świecie ramową umową o gospodarce cyfrowej obejmującą cały region. Dokument tworzy wspólne podstawy dla bardziej spójnego, bezpiecznego i połączonego rynku cyfrowego ASEAN, w tym handlu cyfrowego i transgranicznego handlu elektronicznego. Według niej umowa obejmuje prawie 680 mln osób i może zwiększyć wartość gospodarki cyfrowej regionu z około 1 bln dolarów do 2 bln dolarów do 2030 roku.

Czytaj nas na