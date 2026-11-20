Незалежна команда дослідників з Австралії підтвердила достовірність першого в історії зображення надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87. Аналіз вихідних даних дав майже таку саму за розміром і формою кільцеподібну структуру, як на знімку, оприлюдненому у 2019 році, повідомляє Space.com.

Зображення отримала глобальна мережа телескопів Event Horizon Telescope, що працює як інтерферометр розміром із Землю. Об’єкт розташований приблизно за 55 млн світлових років від Землі. Його маса оцінюється приблизно у 6,5 млрд мас Сонця.

Незалежна перевірка даних

Команду очолив дослідник Австралійської організації наукових і промислових досліджень CSIRO Семюел Лай. Вчені застосували розроблений ними метод машинного навчання та штучного інтелекту GenDIReCT, щоб виокремити інформацію про структуру чорної діри й врахувати атмосферні перешкоди під час спостережень із Землі.

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Метод також мав врахувати можливі зміщення, що виникають через поєднання даних багатьох телескопів в один інтерферометр. За словами Лая, під час застосування моделі до даних M87 вона не мала інформації про те, як має виглядати чорна діра, але все одно відтворила результат, близький до історичного знімка.

Відповідність загальній теорії відносності

На зображенні видно яскраве кільце розігрітої плазми навколо темної центральної області — тіні чорної діри. Така структура відповідає передбаченням загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна про вигляд простору поблизу горизонту подій.

Директор колаборації Event Horizon Telescope Лоран Луанар зазначив, що незалежне відтворення кільцевої структури M87 за даними кількох років узгоджується з опублікованими результатами колаборації та зміцнює впевненість у висновках про чорні діри. Дослідження австралійської команди опублікували в журналі Nature. Розроблений підхід також потенційно може застосовуватися для вдосконалення медичної візуалізації та картографування землетрусів.

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