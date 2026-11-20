Независимая команда исследователей из Австралии подтвердила достоверность первого в истории изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87. Анализ исходных данных дал почти такую же по размеру и форме кольцеобразную структуру, как на снимке, опубликованном в 2019 году, сообщает Space.com.

Изображение получила глобальная сеть телескопов Event Horizon Telescope, работающая как интерферометр размером с Землю. Объект находится примерно в 55 млн световых лет от Земли. Его масса оценивается примерно в 6,5 млрд масс Солнца.

Независимая проверка данных

Команду возглавил исследователь Австралийской организации научных и промышленных исследований CSIRO Сэмюел Лай. Ученые применили разработанный ими метод машинного обучения и искусственного интеллекта GenDIReCT, чтобы выделить информацию о структуре черной дыры и учесть атмосферные помехи при наблюдениях с Земли.

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Метод также должен был учитывать возможные смещения, возникающие из-за объединения данных многих телескопов в один интерферометр. По словам Лая, при применении модели к данным M87 она не имела информации о том, как должна выглядеть черная дыра, но все равно воспроизвела результат, близкий к историческому снимку.

Соответствие общей теории относительности

На изображении видны яркое кольцо разогретой плазмы вокруг темной центральной области — тени черной дыры. Такая структура соответствует предсказаниям общей теории относительности Альберта Эйнштейна о виде пространства вблизи горизонта событий.

Директор коллаборации Event Horizon Telescope Лоран Луанар отметил, что независимое воспроизведение кольцеобразной структуры M87 по данным нескольких лет согласуется с опубликованными результатами коллаборации и укрепляет уверенность в выводах о черных дырах. Исследование австралийской команды опубликовано в журнале Nature. Разработанный подход также потенциально может применяться для совершенствования медицинской визуализации и картографирования землетрясений.

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