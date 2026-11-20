澳大利亚一个独立研究团队确认了人类历史上首张位于梅西耶87星系中心的超大质量黑洞图像的真实性。对原始数据的分析得到了一个在大小和形状上与2019年公布照片几乎相同的环状结构，Space.com报道。

该图像由全球事件视界望远镜网络获得，该网络作为一个地球大小的干涉仪运行。该天体距离地球约5500万光年，其质量估计约为65亿个太阳质量。

独立数据验证

该团队由澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）研究员塞缪尔·莱领导。科学家使用他们开发的机器学习和人工智能方法GenDIReCT，以提取关于黑洞结构的信息，并将从地球观测时的大气干扰纳入考量。

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该方法还必须考虑将多台望远镜的数据合并为一个干涉仪时可能产生的偏差。莱表示，在将该模型应用于M87数据时，它并不知道黑洞应当是什么样子，但仍复现了接近这张历史性照片的结果。

与广义相对论一致

图像显示，在暗色中央区域——黑洞阴影——周围有一圈明亮的炽热等离子体。这种结构符合阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论对于事件视界附近空间外观的预测。

事件视界望远镜合作组织主任洛朗·卢瓦纳尔表示，依据数年数据独立复现M87的环状结构，与该合作组织已发表的结果一致，并增强了人们对黑洞相关结论的信心。澳大利亚团队的研究发表于《自然》杂志。所开发的方法还可能用于改进医学成像和地震制图。

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