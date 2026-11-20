Niezależny zespół badaczy z Australii potwierdził autentyczność pierwszego w historii obrazu supermasywnej czarnej dziury w centrum galaktyki Messier 87. Analiza pierwotnych danych dała strukturę pierścieniową niemal identyczną pod względem rozmiaru i kształtu jak na zdjęciu opublikowanym w 2019 roku, informuje Space.com.

Zdjęcie uzyskała globalna sieć teleskopów Event Horizon Telescope, działająca jako interferometr wielkości Ziemi. Obiekt znajduje się około 55 mln lat świetlnych od Ziemi. Jego masę szacuje się na około 6,5 mld mas Słońca.

Niezależna weryfikacja danych

Zespołem kierował Samuel Lai, badacz z Australijskiej Organizacji Badań Naukowych i Przemysłowych CSIRO. Naukowcy zastosowali opracowaną przez siebie metodę uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji GenDIReCT, aby wyodrębnić informacje o strukturze czarnej dziury i uwzględnić zakłócenia atmosferyczne podczas obserwacji z Ziemi.

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Metoda musiała również uwzględnić możliwe odchylenia wynikające z łączenia danych z wielu teleskopów w jeden interferometr. Według Laia, gdy model zastosowano do danych M87, nie miał on informacji o tym, jak powinna wyglądać czarna dziura, a mimo to odtworzył wynik zbliżony do historycznego zdjęcia.

Zgodność z ogólną teorią względności

Na obrazie widoczny jest jasny pierścień rozgrzanej plazmy wokół ciemnego obszaru centralnego — cienia czarnej dziury. Taka struktura odpowiada przewidywaniom ogólnej teorii względności Alberta Einsteina dotyczącym wyglądu przestrzeni w pobliżu horyzontu zdarzeń.

Dyrektor współpracy Event Horizon Telescope, Laurent Loinard, zaznaczył, że niezależne odtworzenie pierścieniowej struktury M87 na podstawie danych z kilku lat jest zgodne z opublikowanymi wynikami współpracy i wzmacnia zaufanie do wniosków dotyczących czarnych dziur. Badanie australijskiego zespołu opublikowano w czasopiśmie Nature. Opracowane podejście może również potencjalnie znaleźć zastosowanie w udoskonalaniu obrazowania medycznego i mapowaniu trzęsień ziemi.

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