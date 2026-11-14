Denny’s у США прибрав табличку, встановлену на честь Nvidia — NDTV World

Ресторан Denny’s у Каліфорнії, США, прибрав пам’ятну табличку біля столика, де 1993 року виникла ідея створення Nvidia. Про це повідомляє NDTV World.

Табличку встановили у 2023 році

За даними видання, Дженсен Хуанг обговорював ідею майбутньої компанії в закладі Denny’s разом зі співзасновниками Крісом Малаховскі та Кертісом Пріемом. Напис на табличці був присвячений Nvidia та столику, де, як зазначалося, зародилася компанія, що досягла оцінки у 1 трлн доларів.

Табличку презентували Хуангу під час церемонії у 2023 році. Тодішня генеральна директорка Denny’s Келлі Валейд заявила, що історія Nvidia надихатиме працівників мережі. Під час заходу Хуанг розповів, що саме в Denny’s уперше скуштував гамбургер і молочний коктейль.

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На стіні залишився слід від таблички

Як повідомляє NBC News, на місці пам’ятного знака залишилися порожня ділянка цегляної стіни та пошкоджена фарба. Двоє працівників ресторану підтвердили виданню, що табличку зняли.

NDTV World також пише, що Хуанг завершив 33-річну роботу в Nvidia та залишив посаду генерального директора. За інформацією видання, тимчасовою генеральною директоркою призначили фінансову директорку і виконавчу віцепрезидентку компанії Коллетт Кресс, яка працює в Nvidia 13 років. Рада директорів розглядає внутрішніх і зовнішніх кандидатів на посаду постійного керівника.

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