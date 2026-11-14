美国加利福尼亚州一家丹尼餐厅移除了位于一张餐桌旁的纪念牌匾，1993年，创建英伟达的想法正是在这张餐桌旁产生的。据NDTV World报道。

该牌匾于2023年安装

据该媒体报道，黄仁勋与联合创始人克里斯·马拉科夫斯基和柯蒂斯·普里姆曾在一家丹尼餐厅讨论未来公司的构想。牌匾上的文字献给英伟达及这张餐桌；据牌匾所述，这家估值达到1万亿美元的公司正是在此诞生。

该牌匾于2023年的一场仪式上赠予黄仁勋。当时的丹尼餐厅首席执行官凯利·瓦莱德表示，英伟达的故事将激励连锁店员工。黄仁勋在活动期间说，他第一次品尝汉堡和奶昔正是在丹尼餐厅。

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墙上仍留有牌匾的痕迹

NBC News报道说，纪念标志原址留下了一块空出的砖墙区域和受损的油漆。两名餐厅员工向该媒体证实，牌匾已被拆除。

NDTV World还称，黄仁勋结束了在英伟达长达33年的任职，并卸任首席执行官一职。据该媒体消息，已任命在英伟达工作13年的公司首席财务官兼执行副总裁科莱特·克雷斯为临时首席执行官。董事会正在考虑内部和外部候选人，以担任正式负责人。

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