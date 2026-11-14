Ресторан Denny’s в Калифорнии, США, убрал памятную табличку возле столика, где в 1993 году возникла идея создания Nvidia. Об этом сообщает NDTV World.

Табличку установили в 2023 году

По данным издания, Дженсен Хуанг обсуждал идею будущей компании в заведении Denny’s вместе с сооснователями Крисом Малаховски и Кертисом Приемом. Надпись на табличке была посвящена Nvidia и столику, где, как отмечалось, зародилась компания, достигшая оценки в 1 трлн долларов.

Табличку представили Хуангу во время церемонии в 2023 году. Тогдашняя генеральный директор Denny’s Келли Валейд заявила, что история Nvidia будет вдохновлять сотрудников сети. Во время мероприятия Хуанг рассказал, что именно в Denny’s впервые попробовал гамбургер и молочный коктейль.

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На стене остался след от таблички

Как сообщает NBC News, на месте памятного знака остались пустой участок кирпичной стены и поврежденная краска. Двое сотрудников ресторана подтвердили изданию, что табличку сняли.

NDTV World также пишет, что Хуанг завершил 33-летнюю работу в Nvidia и покинул должность генерального директора. По информации издания, временной генеральным директором назначили финансового директора и исполнительного вице-президента компании Коллетт Кресс, которая работает в Nvidia 13 лет. Совет директоров рассматривает внутренних и внешних кандидатов на должность постоянного руководителя.

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