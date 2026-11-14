Restauracja Denny’s w Kalifornii w USA usunęła pamiątkową tablicę obok stolika, przy którym w 1993 roku narodził się pomysł stworzenia Nvidia. Poinformował o tym NDTV World.

Tablicę zainstalowano w 2023 roku

Według publikacji Jensen Huang omawiał pomysł przyszłej firmy w lokalu Denny’s wraz ze współzałożycielami Chrisem Malachowskym i Curtisem Priemem. Napis na tablicy był poświęcony Nvidii oraz stolikowi, przy którym, jak wskazano, narodziła się firma, która osiągnęła wycenę 1 bln dolarów.

Tablicę zaprezentowano Huangowi podczas ceremonii w 2023 roku. Ówczesna dyrektor generalna Denny’s Kelli Valade oświadczyła, że historia Nvidii będzie inspirować pracowników sieci. Podczas wydarzenia Huang powiedział, że właśnie w Denny’s po raz pierwszy spróbował hamburgera i koktajlu mlecznego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Na ścianie pozostał ślad po tablicy

Jak podaje NBC News, w miejscu pamiątkowego znaku pozostał pusty fragment ceglanej ściany i uszkodzona farba. Dwóch pracowników restauracji potwierdziło tej redakcji, że tablicę usunięto.

NDTV World pisze również, że Huang zakończył 33-letnią pracę w Nvidii i opuścił stanowisko dyrektora generalnego. Według publikacji tymczasową dyrektor generalną została dyrektorka finansowa i wiceprezes wykonawcza firmy Colette Kress, która pracuje w Nvidii od 13 lat. Rada dyrektorów rozważa wewnętrznych i zewnętrznych kandydatów na stanowisko stałego szefa.

Czytaj nas na