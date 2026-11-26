Madryckie Atlético pokonało u siebie norweski Viking 2:0 w meczu piątej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie odbyło się w Madrycie w Hiszpanii, na stadionie Riyadh Air Metropolitano. Było to pierwsze zwycięstwo hiszpańskiego klubu w trzech ostatnich meczach turnieju.

Gole Sørlotha i Álvareza

Wynik w 19. minucie otworzył Alexander Sørloth, który zdobył bramkę lewą nogą. Pięć minut później Julián Álvarez podwyższył prowadzenie gospodarzy prawą nogą po uderzeniu z rzutu wolnego.

Po meczu Atlético miało siedem punktów — dwa zwycięstwa, jeden remis i dwie porażki — i zajmowało 17. miejsce. Viking pozostał na 27. pozycji z czterema punktami: jednym zwycięstwem, jednym remisem i trzema porażkami.

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Występ Lee Kang-ina

Południowokoreański pomocnik Lee Kang-in wyszedł w podstawowym składzie Atlético na prawym skrzydle ataku i grał do 57. minuty. Oddał dwa strzały, z których jeden był celny, a także zaliczył dwa kluczowe podania.

Najlepszą okazję piłkarz miał w 32. minucie, gdy uderzył lewą nogą z prawej strony pola karnego, ale bramkarz obronił piłkę. Według Korea Herald SofaScore ocenił jego występ na 7,2.

W innym meczu Bayern Monachium, z południowokoreańskim obrońcą Kim Min-jae w podstawowym składzie, przegrał z francuskim Lille 1:2. Kim grał do doliczonego czasu drugiej połowy i otrzymał od SofaScore ocenę 6,5.

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