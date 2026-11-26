Мадридский «Атлетико» дома победил норвежский «Викинг» со счетом 2:0 в матче пятого тура лигового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась в Мадриде, Испания, на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано». Это была первая победа испанского клуба за три последних матча турнира.

Голы Сёрлота и Альвареса

Счет на 19-й минуте открыл Александер Сёрлот, забивший левой ногой. Через пять минут Хулиан Альварес удвоил преимущество хозяев ударом правой ногой со штрафного.

После матча «Атлетико» имел семь очков — две победы, одну ничью и два поражения — и занимал 17-е место. «Викинг» остался 27-м с четырьмя очками: одна победа, одна ничья и три поражения.

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Выступление Ли Кан Ина

Южнокорейский полузащитник Ли Кан Ин вышел в стартовом составе «Атлетико» на правом фланге атаки и играл до 57-й минуты. Он нанес два удара, один из которых пришелся в створ ворот, а также отдал две ключевые передачи.

Лучший момент у футболиста был на 32-й минуте, когда он пробил левой ногой с правой стороны штрафной площади, но вратарь отбил мяч. По данным Korea Herald, SofaScore оценил его игру в 7,2 балла.

В другом матче мюнхенская «Бавария» с южнокорейским защитником Ким Мин Джэ в стартовом составе уступила французскому «Лиллю» со счетом 1:2. Ким играл до компенсированного времени второго тайма и получил оценку 6,5 от SofaScore.

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