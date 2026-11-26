Naukowcy odkryli rzadkie głębinowe solankowe baseny na głębokości 1770 metrów w Zatoce Akaba, północnej części Morza Czerwonego. Te zbiorniki wodne o niezwykle wysokim zasoleniu i bez tlenu zawierają liczne społeczności mikroorganizmów.

Odkrycie pod koniec zanurzenia

Baseny odkryła grupa badaczy ze Szkoły Nauk Morskich, Atmosferycznych i o Ziemi Rosenstiela Uniwersytetu w Miami we współpracy z OceanX. Do poszukiwań wykorzystano zdalnie sterowany pojazd podwodny, uruchomiony ze statku badawczego OceanXplorer.

Profesor i kierownik Katedry Geonauk Morskich Sam Purkis zaznaczył, że odkrycia dokonano w ostatnich pięciu minutach dziesięciogodzinnego zanurzenia przeznaczonego na ten projekt. Jak powiedział, badanie mikroorganizmów zdolnych do przetrwania w takich warunkach pomaga określić granice istnienia życia na Ziemi i może być przydatne w poszukiwaniu życia poza nią.

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Archiwum wydarzeń geologicznych

Jak informuje ScienceDaily, solankowe baseny mogą również przechowywać informacje o dawnych tsunami, nagłych powodziach i trzęsieniach ziemi w Zatoce Akaba. Wysokie zasolenie i brak tlenu sprzyjają zachowaniu śladów takich wydarzeń.

Region wyróżnia się aktywnością tektoniczną: na dnie morskim znajdują się liczne uskoki i szczeliny. Wcześniej, w 2022 roku, zespół Purkisa poinformował o śladach podwodnego osuwiska, które miało miejsce około 500 lat temu i prawdopodobnie spowodowało znaczne tsunami.

Badanie zatytułowane Discovery of the deep-sea NEOM Brine Pools in the Gulf of Aqaba, Red Sea opublikowano 27 czerwca 2022 roku w czasopiśmie Communications Earth & Environment.

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