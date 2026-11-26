科学家在亚喀巴湾——红海北部——1770米深处发现了罕见的深海盐水池。这些水体盐度极高且没有氧气，包含众多微生物群落。

在潜水结束前的发现

这些盐水池由迈阿密大学罗森斯蒂尔海洋、大气和地球科学学院的研究团队与OceanX合作发现。研究人员使用了从OceanXplorer科考船下放的遥控水下航行器进行搜索。

海洋地球科学系教授兼系主任萨姆·珀基斯指出，这项发现发生在为该项目安排的10小时潜水的最后5分钟。他表示，研究能够在这种条件下生存的微生物，有助于确定地球生命存在的边界，并可能有助于寻找地球以外的生命。

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地质事件档案

据ScienceDaily报道，这些盐水池还可能保存有关亚喀巴湾古代海啸、突发洪水和地震的信息。高盐度和无氧环境有助于保存此类事件的痕迹。

该地区具有显著的构造活动：海底分布着众多断层和裂缝。此前，珀基斯团队于2022年报告了约500年前发生的一次海底滑坡痕迹，该滑坡可能引发了重大海啸。

题为《Discovery of the deep-sea NEOM Brine Pools in the Gulf of Aqaba, Red Sea》的研究于2022年6月27日发表在《Communications Earth & Environment》期刊上。

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