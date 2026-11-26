Ученые обнаружили редкие глубоководные соляные бассейны на глубине 1770 метров в заливе Акаба — северной части Красного моря. Эти водоемы с чрезвычайно высокой соленостью и без кислорода содержат многочисленные микробные сообщества.

Находка в конце погружения

Бассейны обнаружила группа исследователей Школы морских, атмосферных наук и наук о Земле Розенстила Университета Майами в сотрудничестве с OceanX. Для поиска использовали дистанционно управляемый подводный аппарат, запущенный с исследовательского судна OceanXplorer.

Профессор и заведующий кафедрой морских геонаук Сэм Перкис отметил, что открытие произошло в последние пять минут десятичасового погружения, отведенного для этого проекта. По его словам, изучение микроорганизмов, способных выживать в таких условиях, помогает определять границы существования жизни на Земле и может быть полезным для поиска жизни за ее пределами.

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Архив геологических событий

Как сообщает ScienceDaily, соляные бассейны также могут сохранять сведения о древних цунами, внезапных наводнениях и землетрясениях в заливе Акаба. Высокая соленость и отсутствие кислорода способствуют сохранению следов таких событий.

Регион отличается тектонической активностью: на морском дне есть многочисленные разломы и трещины. Ранее, в 2022 году, команда Перкиса сообщала о следах подводного оползня, произошедшего около 500 лет назад и, вероятно, вызвавшего значительное цунами.

Исследование под названием Discovery of the deep-sea NEOM Brine Pools in the Gulf of Aqaba, Red Sea было опубликовано 27 июня 2022 года в журнале Communications Earth & Environment.

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