Депутати СДПН виступили проти центру депортації в Руанді — Der Spiegel

У Німеччині кілька депутатів Соціал-демократичної партії Німеччини виступили проти плану створити в Руанді центр для повернення людей, чиї заяви про надання притулку в ЄС були відхилені. Як повідомляє Der Spiegel, Німеччина просуває цю ініціативу разом із Данією, Австрією, Нідерландами та Грецією.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт має зустрітися у Відні з представниками групи держав, які розглядають можливість відправляти відхилених шукачів притулку до так званих центрів повернення поза межами ЄС. За даними дипломатів, країни вже погодили відкриття першого такого центру в Руанді.

Критика в СДПН

Депутат Бундестагу від СДПН Себастьян Фідлер заявив, що не може беззастережно підтримати проєкт через численні відкриті питання та критику у власній парламентській фракції. Депутати Раша Наср і Хакан Демір наголосили, що плани Добріндта не були узгоджені із СДПН.

Наср і Демір вважають, що повернення мають відбуватися до країн походження або до держав, із якими люди мають зв’язок. Вони також заявили про невизначеність щодо подальшої долі депортованих у Руанді та ризики свавільного ув’язнення, катувань, жорстокого поводження чи подальшого вислання до небезпечних країн.

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Фідлер також критично оцінив вибір Руанди як можливого партнера. За його словами, модель із країною, якою керує диктатор, порушує багато відкритих питань. Він додав, що незрозуміло, чи витримає такий проєкт судову перевірку.

Вартість проєкту

У федеральному бюджеті Німеччини на 2027 рік для модельного проєкту передбачено 20 мільйонів євро. Фідлер зазначив, що йдеться про 40 місць для всієї Німеччини, та поставив під сумнів доцільність таких витрат. За його словами, минулого року з Німеччини вивезли 24 тисячі людей.

До таких центрів планують направляти людей, яким відмовили у притулку в ЄС, але яких неможливо повернути до країн їхнього походження. Для цього потрібна окрема угода з третьою країною.

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