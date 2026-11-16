Posłowie SPD przeciwko centrum deportacyjnemu w Rwandzie — Der Spiegel

W Niemczech kilku posłów Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) sprzeciwiło się planowi utworzenia w Rwandzie ośrodka dla osób, których wnioski o azyl w UE zostały odrzucone. Jak podaje Der Spiegel, Niemcy realizują tę inicjatywę wspólnie z Danią, Austrią, Niderlandami i Grecją.

Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt ma spotkać się w Wiedniu z przedstawicielami grupy państw rozważających wysyłanie odrzuconych osób ubiegających się o azyl do tak zwanych ośrodków powrotowych poza UE. Według dyplomatów kraje już uzgodniły otwarcie pierwszego takiego ośrodka w Rwandzie.

Krytyka w SPD

Poseł SPD do Bundestagu Sebastian Fiedler oświadczył, że nie może bezwarunkowo poprzeć projektu z powodu licznych nierozstrzygniętych kwestii oraz krytyki w jego własnej frakcji parlamentarnej. Posłowie Rasha Nasr i Hakan Demir podkreślili, że plany Dobrindta nie zostały uzgodnione z SPD.

Nasr i Demir uważają, że powroty powinny odbywać się do krajów pochodzenia lub do państw, z którymi dane osoby mają związki. Wskazali również na niepewność co do dalszego losu deportowanych w Rwandzie oraz ryzyko arbitralnego pozbawienia wolności, tortur, złego traktowania lub dalszego wydalenia do niebezpiecznych krajów.

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Fiedler krytycznie ocenił również wybór Rwandy jako potencjalnego partnera. Jego zdaniem model z udziałem kraju rządzonego przez dyktatora rodzi wiele nierozstrzygniętych kwestii. Dodał, że nie jest jasne, czy taki projekt wytrzyma kontrolę sądową.

Koszt projektu

W federalnym budżecie Niemiec na 2027 rok przewidziano 20 mln euro na projekt pilotażowy. Fiedler zaznaczył, że chodzi o 40 miejsc dla całych Niemiec, i zakwestionował zasadność takich wydatków. Jak powiedział, w ubiegłym roku z Niemiec wywieziono 24 tysiące osób.

Do takich ośrodków planowane jest kierowanie osób, którym odmówiono azylu w UE, ale których nie można odesłać do krajów pochodzenia. W tym celu potrzebna jest odrębna umowa z państwem trzecim.

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