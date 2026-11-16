社民党议员反对在卢旺达设立遣返中心——《明镜周刊》

德国多名德国社会民主党（SPD）议员反对一项在卢旺达设立中心的计划，该中心将用于安置在欧盟申请庇护遭拒的人员。正如《明镜周刊》报道，德国正与丹麦、奥地利、荷兰和希腊共同推进这项倡议。

德国联邦内政部长亚历山大·多布林特将在维也纳会见一组国家的代表，这些国家正考虑将被拒绝的寻求庇护者送往欧盟境外所谓的遣返中心。外交官表示，这些国家已经同意在卢旺达开设首个此类中心。

社民党内部的批评

社民党联邦议院议员塞巴斯蒂安·菲德勒表示，由于存在大量悬而未决的问题以及其所在议会党团内部的批评，他无法无条件支持该项目。议员拉沙·纳斯尔和哈坎·德米尔强调，多布林特的计划并未与社民党协调。

纳斯尔和德米尔认为，遣返应前往原籍国或与当事人有联系的国家。他们还表示，对于被驱逐者在卢旺达的后续命运存在不确定性，并且存在任意拘禁、酷刑、虐待或被进一步驱逐至危险国家的风险。

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菲德勒也对选择卢旺达作为潜在合作伙伴作出了批评性评价。他表示，与一个由独裁者统治的国家合作的模式引发许多悬而未决的问题。他补充说，尚不清楚这样的项目能否经受司法审查。

项目成本

德国2027年联邦预算为该试点项目预留了2000万欧元。菲德勒指出，这涉及面向全德国的40个名额，并质疑此类开支是否合理。他表示，去年有2.4万人被从德国带离。

计划将被欧盟拒绝庇护、但无法遣返至其原籍国的人员送往此类中心。为此，需要与第三国达成单独协议。

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