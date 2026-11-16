В Германии несколько депутатов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступили против плана создать в Руанде центр для возвращения людей, чьи заявления о предоставлении убежища в ЕС были отклонены. Как сообщает Der Spiegel, Германия продвигает эту инициативу совместно с Данией, Австрией, Нидерландами и Грецией.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт должен встретиться в Вене с представителями группы государств, которые рассматривают возможность направлять отклоненных соискателей убежища в так называемые центры возвращения за пределами ЕС. По данным дипломатов, страны уже согласовали открытие первого такого центра в Руанде.

Критика в СДПГ

Депутат Бундестага от СДПГ Себастьян Фидлер заявил, что не может безоговорочно поддержать проект из-за многочисленных открытых вопросов и критики в собственной парламентской фракции. Депутаты Раша Наср и Хакан Демир подчеркнули, что планы Добриндта не были согласованы с СДПГ.

Наср и Демир считают, что возвращение должно происходить в страны происхождения или в государства, с которыми у людей есть связи. Они также заявили о неопределенности относительно дальнейшей судьбы депортированных в Руанде и рисках произвольного заключения, пыток, жестокого обращения или последующей высылки в опасные страны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Фидлер также критически оценил выбор Руанды в качестве возможного партнера. По его словам, модель с участием страны, которой управляет диктатор, вызывает много открытых вопросов. Он добавил, что неясно, выдержит ли такой проект судебную проверку.

Стоимость проекта

В федеральном бюджете Германии на 2027 год для пилотного проекта предусмотрено 20 миллионов евро. Фидлер отметил, что речь идет о 40 местах для всей Германии, и поставил под сомнение целесообразность таких расходов. По его словам, в прошлом году из Германии вывезли 24 тысячи человек.

В такие центры планируют направлять людей, которым отказали в убежище в ЕС, но которых невозможно вернуть в страны их происхождения. Для этого необходимо отдельное соглашение с третьей страной.

Читай нас в