Індонезія не дозволила реалізувати плани постачання до Сінгапуру 3,4 ГВт низьковуглецевої електроенергії, на які компанії раніше отримали умовне схвалення сінгапурського регулятора. Про це повідомляє Mongabay. Рішення ставить під загрозу проєкти, що мали забезпечити приблизно чверть прогнозованої потреби Сінгапуру в електроенергії до середини наступного десятиліття.

Міністр енергетики та мінеральних ресурсів Індонезії Бахліл Лахадалія 2 листопада заявив, що країна може погодитися на експорт, якщо ціна відповідатиме її умовам. В іншому разі Джакарта надаватиме пріоритет внутрішнім потребам.

Кабельний проєкт призупинили

Компанія Equator Renewables Asia у травні отримала остаточний дозвіл на прокладання 50-кілометрового високовольтного кабелю постійного струму через Сінгапурську протоку. Процедура тривала три роки та передбачала громадські слухання, однак реалізацію проєкту нині призупинили.

Генеральний директор Equator Renewables Asia Френк Фуан заявив, що для продовження експорту сторонам, імовірно, потрібно визначити експортний збір, який розраховуватиметься окремо від витрат на генерацію та передавання електроенергії, а також податкові платежі виробників.

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Equator Renewables Asia має дозвіл на експорт 400 МВт електроенергії в межах запланованих 2,2 ГВт сонячної генерації та 3,2 ГВт систем накопичення енергії. У березні компанія залучила 50 млн сінгапурських доларів, або близько 39 млн доларів США, для початку будівництва. Умовні дозволи на постачання з Індонезії також мають PacificLight Power і Salim Group — на 600 МВт, а TotalEnergies та Royal Golden Eagle — на 1 ГВт.

Зростання попиту в Сінгапурі

Піковий попит на електроенергію в Сінгапурі в найближчі п'ять років може зрости більш ніж наполовину — до 13 ГВт. Країна розширює потужності дата-центрів після скасування у 2022 році трирічного мораторію на їхнє будівництво. У серпні сінгапурські органи схвалили заявки, які збільшать споживання електроенергії дата-центрами майже на 15%.

Сінгапур прагне досягти нульових викидів вуглецю до середини століття та планує скоротити частку газу у виробництві електроенергії з нинішніх 95% до 50% у 2035 році. Окрім Індонезії, країна має попередні домовленості про імпорт понад 4 ГВт низьковуглецевої електроенергії з Австралії та Малайзії.

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