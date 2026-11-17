印度尼西亚未允许推进向新加坡供应3.4吉瓦低碳电力的计划，此前相关公司已获得新加坡监管机构的有条件批准。Mongabay对此报道。这一决定危及原本计划在下一个十年中期满足新加坡预计电力需求约四分之一的项目。

印尼能源与矿产资源部长巴赫利尔·拉哈达利亚11月2日表示，如果价格符合印尼的条件，该国可能同意出口。否则，雅加达将优先满足国内需求。

电缆项目被暂停

Equator Renewables Asia于5月获得最终许可，可穿越新加坡海峡铺设一条50公里长的高压直流电缆。审批程序历时三年，并包括公众听证会，但该项目的实施目前已被暂停。

Equator Renewables Asia首席执行官弗兰克·富安表示，为继续出口，双方可能需要确定出口费，该费用将与发电和输电成本分开计算，此外还有生产商的税款。

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Equator Renewables Asia获准在计划中的2.2吉瓦太阳能发电项目和3.2吉瓦储能系统范围内出口400兆瓦电力。该公司于3月筹集了5000万新加坡元，约合3900万美元，以启动建设。PacificLight Power和Salim Group也获得了从印尼供应600兆瓦电力的有条件许可，TotalEnergies和Royal Golden Eagle则获得了供应1吉瓦电力的许可。

新加坡需求增长

未来五年，新加坡的电力峰值需求可能增长逾一半，达到13吉瓦。该国在2022年取消为期三年的数据中心建设禁令后，正在扩大数据中心容量。8月，新加坡有关部门批准的申请将使数据中心的用电量增加近15%。

新加坡力争在本世纪中叶实现净零碳排放，并计划将天然气在发电中的占比从目前的95%降至2035年的50%。除印尼外，该国还与澳大利亚和马来西亚达成初步安排，计划进口超过4吉瓦的低碳电力。

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