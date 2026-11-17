Индонезия не разрешила реализовать планы по поставкам в Сингапур 3,4 ГВт низкоуглеродной электроэнергии, на которые компании ранее получили условное одобрение сингапурского регулятора. Об этом сообщает Mongabay. Решение ставит под угрозу проекты, которые должны были обеспечить примерно четверть прогнозируемой потребности Сингапура в электроэнергии к середине следующего десятилетия.

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия 2 ноября заявил, что страна может согласиться на экспорт, если цена будет соответствовать ее условиям. В противном случае Джакарта будет отдавать приоритет внутренним потребностям.

Кабельный проект приостановили

Компания Equator Renewables Asia в мае получила окончательное разрешение на прокладку 50-километрового высоковольтного кабеля постоянного тока через Сингапурский пролив. Процедура длилась три года и предусматривала общественные слушания, однако реализацию проекта сейчас приостановили.

Генеральный директор Equator Renewables Asia Фрэнк Фуан заявил, что для продолжения экспорта сторонам, вероятно, необходимо определить экспортный сбор, который будет рассчитываться отдельно от затрат на генерацию и передачу электроэнергии, а также налоговые платежи производителей.

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Equator Renewables Asia имеет разрешение на экспорт 400 МВт электроэнергии в рамках запланированных 2,2 ГВт солнечной генерации и 3,2 ГВт систем накопления энергии. В марте компания привлекла 50 млн сингапурских долларов, или около 39 млн долларов США, для начала строительства. Условные разрешения на поставки из Индонезии также имеют PacificLight Power и Salim Group — на 600 МВт, а TotalEnergies и Royal Golden Eagle — на 1 ГВт.

Рост спроса в Сингапуре

Пиковый спрос на электроэнергию в Сингапуре в ближайшие пять лет может вырасти более чем наполовину — до 13 ГВт. Страна расширяет мощности дата-центров после отмены в 2022 году трехлетнего моратория на их строительство. В августе сингапурские органы одобрили заявки, которые увеличат потребление электроэнергии дата-центрами почти на 15%.

Сингапур стремится достичь нулевых выбросов углерода к середине столетия и планирует сократить долю газа в производстве электроэнергии с нынешних 95% до 50% в 2035 году. Помимо Индонезии, страна имеет предварительные договоренности об импорте более 4 ГВт низкоуглеродной электроэнергии из Австралии и Малайзии.

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