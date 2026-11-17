Indonezja nie zezwoliła na realizację planów dostaw do Singapuru 3,4 GW niskoemisyjnej energii elektrycznej, na które firmy wcześniej otrzymały warunkową zgodę singapurskiego regulatora. Informuje o tym Mongabay. Decyzja zagraża projektom, które miały pokryć około jednej czwartej prognozowanego zapotrzebowania Singapuru na energię elektryczną do połowy następnej dekady.

Minister energii i zasobów mineralnych Indonezji Bahlil Lahadalia oświadczył 2 listopada, że kraj może zgodzić się na eksport, jeśli cena będzie odpowiadać jego warunkom. W przeciwnym razie Dżakarta będzie priorytetowo traktować potrzeby krajowe.

Projekt kabla został wstrzymany

W maju firma Equator Renewables Asia otrzymała ostateczne zezwolenie na ułożenie 50-kilometrowego kabla wysokiego napięcia prądu stałego przez Cieśninę Singapurską. Procedura trwała trzy lata i obejmowała konsultacje publiczne, jednak realizację projektu obecnie wstrzymano.

Dyrektor generalny Equator Renewables Asia Frank Phuan oświadczył, że aby eksport mógł być kontynuowany, strony prawdopodobnie muszą ustalić opłatę eksportową, która będzie obliczana oddzielnie od kosztów wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, a także płatności podatkowe producentów.

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Equator Renewables Asia ma zezwolenie na eksport 400 MW energii elektrycznej w ramach planowanych 2,2 GW mocy słonecznej i 3,2 GW systemów magazynowania energii. W marcu firma pozyskała 50 mln dolarów singapurskich, czyli około 39 mln dolarów amerykańskich, na rozpoczęcie budowy. Warunkowe zezwolenia na dostawy z Indonezji mają również PacificLight Power i Salim Group — na 600 MW, a TotalEnergies oraz Royal Golden Eagle — na 1 GW.

Rosnący popyt w Singapurze

Szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w Singapurze może w ciągu najbliższych pięciu lat wzrosnąć o ponad połowę, do 13 GW. Kraj zwiększa moce centrów danych po zniesieniu w 2022 roku trzyletniego moratorium na ich budowę. W sierpniu singapurskie władze zatwierdziły wnioski, które zwiększą zużycie energii elektrycznej przez centra danych o niemal 15%.

Singapur dąży do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do połowy stulecia i planuje zmniejszyć udział gazu w produkcji energii elektrycznej z obecnych 95% do 50% w 2035 roku. Oprócz Indonezji kraj ma wstępne porozumienia dotyczące importu ponad 4 GW niskoemisyjnej energii elektrycznej z Australii i Malezji.

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