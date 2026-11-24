У США інвестиційна компанія Cerberus Capital Management до кінця року має придбати підрозділ Space Systems компанії Airbus U.S. Space & Defense — американської структури європейського аерокосмічного концерну Airbus. Airbus Space Systems виробляє супутники на підприємстві в Меррітт-Айленді, штат Флорида.

Як повідомляє Breaking Defense, виробничий майданчик площею близько 200 тисяч квадратних футів розташований поруч із Космічним центром Кеннеді. Вартість угоди не розкрили. Airbus також не виокремлює у звітності річний дохід свого американського підрозділу.

Плани Cerberus

У Cerberus заявили, що попит замовників на стійкі та розосереджені космічні архітектури створює потребу в надійних і масштабованих потужностях із виробництва космічних апаратів у США. Компанія має намір інвестувати в інженерний підрозділ Space Systems, його портфель продукції та американський ланцюг постачання.

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Старший керуючий директор Cerberus Supply Chain, колишній очільник Космічних сил США Джей Реймонд заявив, що космос набуває дедалі більшого значення для національної безпеки Сполучених Штатів та їхніх союзників. За його словами, американська власність і подальші інвестиції дадуть підрозділу змогу впроваджувати інновації та масштабувати діяльність відповідно до зростаючих потреб замовників.

Фокус Airbus на авіації

Cerberus Supply Chain створили у 2022 році як фонд для підтримки компаній, пов’язаних з оборонною галуззю. Тим часом Airbus U.S. Space & Defense планує зосередитися на основному авіаційному бізнесі та розширенні можливостей у сфері автономних літальних апаратів.

Генеральний директор Airbus U.S. Space & Defense Алекс Венеціано заявив, що оновлений стратегічний фокус має посилити конкурентні позиції компанії, підтримати інновації та допомогти відповідати потребам американських оборонних і безпекових замовників.

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