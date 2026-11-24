W Stanach Zjednoczonych firma inwestycyjna Cerberus Capital Management ma do końca roku nabyć dział Space Systems spółki Airbus U.S. Space & Defense, amerykańskiej struktury europejskiego koncernu lotniczo-kosmicznego Airbus. Airbus Space Systems produkuje satelity w zakładzie w Merritt Island na Florydzie.

Jak informuje Breaking Defense, zakład produkcyjny o powierzchni około 200 tys. stóp kwadratowych znajduje się obok Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego. Wartości transakcji nie ujawniono. Airbus również nie wyodrębnia w raportach rocznych przychodów swojego amerykańskiego działu.

Plany Cerberus

W Cerberus oświadczyli, że zapotrzebowanie klientów na odporne i rozproszone architektury kosmiczne tworzy potrzebę niezawodnych i skalowalnych zdolności produkcji statków kosmicznych w Stanach Zjednoczonych. Firma zamierza inwestować w dział inżynieryjny Space Systems, jego portfolio produktów oraz amerykański łańcuch dostaw.

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Starszy dyrektor zarządzający Cerberus Supply Chain, były szef Sił Kosmicznych USA Jay Raymond, oświadczył, że kosmos nabiera coraz większego znaczenia dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Według niego amerykańska własność i dalsze inwestycje pozwolą działowi wprowadzać innowacje oraz skalować działalność zgodnie z rosnącymi potrzebami klientów.

Koncentracja Airbusa na lotnictwie

Cerberus Supply Chain utworzono w 2022 roku jako fundusz wspierający firmy związane z przemysłem obronnym. Tymczasem Airbus U.S. Space & Defense planuje skoncentrować się na podstawowej działalności lotniczej i rozszerzaniu możliwości w zakresie autonomicznych statków powietrznych.

Dyrektor generalny Airbus U.S. Space & Defense Alex Veneziano oświadczył, że odnowiona strategiczna koncentracja powinna wzmocnić pozycję konkurencyjną firmy, wspierać innowacje i pomóc odpowiadać na potrzeby amerykańskich klientów z sektora obronności i bezpieczeństwa.

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