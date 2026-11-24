在美国，投资公司Cerberus Capital Management预计将在今年年底前收购Airbus U.S. Space & Defense旗下的Space Systems部门，该公司是欧洲航空航天集团空客的美国机构。Airbus Space Systems在佛罗里达州梅里特岛的一处设施生产卫星。

据Breaking Defense报道，这座制造基地面积约20万平方英尺，位于肯尼迪航天中心旁边。交易金额未披露。空客也未在报告中单独披露其美国部门的年度收入。

Cerberus的计划

Cerberus表示，客户对具备韧性和分布式太空架构的需求，带来了对美国可靠且可扩展的航天器制造能力的需求。该公司计划投资Space Systems的工程部门、其产品组合以及美国供应链。

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Cerberus Supply Chain高级董事总经理、美国太空军前负责人杰伊·雷蒙德表示，太空对于美国及其盟友的国家安全正变得愈发重要。他称，美国所有权和进一步投资将使该部门能够进行创新，并根据客户不断增长的需求扩大业务规模。

空客聚焦航空业务

Cerberus Supply Chain于2022年成立，作为支持与国防工业相关企业的基金。与此同时，Airbus U.S. Space & Defense计划专注于其核心航空业务，并扩大在自主飞行器领域的能力。

Airbus U.S. Space & Defense首席执行官亚历克斯·韦内齐亚诺表示，更新后的战略重点应当增强公司的竞争地位，支持创新，并帮助满足美国国防和安全客户的需求。

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