В США инвестиционная компания Cerberus Capital Management должна до конца года приобрести подразделение Space Systems компании Airbus U.S. Space & Defense — американской структуры европейского аэрокосмического концерна Airbus. Airbus Space Systems производит спутники на предприятии в Мерритт-Айленде, штат Флорида.

Как сообщает Breaking Defense, производственная площадка площадью около 200 тысяч квадратных футов расположена рядом с Космическим центром Кеннеди. Стоимость сделки не раскрывается. Airbus также не выделяет в отчетности годовую выручку своего американского подразделения.

Планы Cerberus

В Cerberus заявили, что спрос заказчиков на устойчивые и распределенные космические архитектуры создает потребность в надежных и масштабируемых мощностях по производству космических аппаратов в США. Компания намерена инвестировать в инженерное подразделение Space Systems, его портфель продукции и американскую цепочку поставок.

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Старший управляющий директор Cerberus Supply Chain, бывший глава Космических сил США Джей Реймонд заявил, что космос приобретает все большее значение для национальной безопасности Соединенных Штатов и их союзников. По его словам, американская собственность и дальнейшие инвестиции позволят подразделению внедрять инновации и масштабировать деятельность в соответствии с растущими потребностями заказчиков.

Фокус Airbus на авиации

Cerberus Supply Chain была создана в 2022 году как фонд для поддержки компаний, связанных с оборонной отраслью. Тем временем Airbus U.S. Space & Defense планирует сосредоточиться на основном авиационном бизнесе и расширении возможностей в сфере автономных летательных аппаратов.

Генеральный директор Airbus U.S. Space & Defense Алекс Венециано заявил, что обновленный стратегический фокус должен усилить конкурентные позиции компании, поддержать инновации и помочь соответствовать потребностям американских заказчиков в сфере обороны и безопасности.

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