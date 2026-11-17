Ізраїльська оборонна компанія Elbit Systems бачить нові можливості у разі припинення щорічної військової допомоги США Ізраїлю. Генеральний директор компанії Безалель Махліс заявив, що країні доведеться самостійно виробляти частину продукції, яку нині закуповує у Сполучених Штатах, повідомляє Jerusalem Post.

«Я думаю, що це допоможе Elbit і, на мою думку, створить для нас більше можливостей», — сказав Махліс Reuters після оприлюднення квартальних результатів. За його словами, виробництво продукції, яку Ізраїль зараз купує у США, допоможе розширити портфель компанії.

Заява про військове фінансування

Президент США Дональд Трамп цього місяця заявив, що погодив із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу припинення щорічного військового фінансування Ізраїлю обсягом 3,8 млрд доларів після завершення цього року. Водночас, за його словами, Вашингтон продовжить продавати Ізраїлю озброєння.

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Більшу частину американської допомоги потрібно витрачати у США, зокрема на винищувачі, літаки-заправники та гелікоптери. Механізм припинення фінансування наприкінці року поки неясний, оскільки меморандум про взаєморозуміння щодо військової допомоги діє до вересня 2028 року.

Місцеве виробництво та результати компанії

Махліс назвав одним із можливих напрямів зростання керовані боєприпаси. За його словами, Ізраїль купує у США значні обсяги такого озброєння, але частину цієї продукції можна виробляти в країні. Нетаньягу ще до заяви Трампа говорив про потребу більшої опори Ізраїлю на внутрішніх оборонних виробників, зокрема у виробництві боєприпасів.

Elbit повідомила, що її виторг у третьому кварталі зріс до 2,25 млрд доларів проти 1,92 млрд доларів роком раніше. Скоригований прибуток на акцію збільшився з 3,35 до 4,36 долара. Компанія прогнозує зростання виторгу високими двозначними темпами у 2027 році та подальше розширення маржі; її портфель замовлень становить 33 млрд доларів, 74% з яких припадає на клієнтів за межами Ізраїлю.

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