Izraelska firma obronna Elbit Systems widzi nowe możliwości w przypadku zakończenia corocznej pomocy wojskowej USA dla Izraela. Dyrektor generalny spółki Bezalel Machlis powiedział, że kraj będzie musiał samodzielnie produkować część produktów, które obecnie kupuje w Stanach Zjednoczonych, informuje Jerusalem Post.

„Myślę, że pomoże to Elbit i, moim zdaniem, stworzy dla nas więcej możliwości” — powiedział Machlis agencji Reuters po opublikowaniu wyników kwartalnych. Jak zaznaczył, produkcja wyrobów, które Izrael obecnie kupuje w USA, pomoże poszerzyć portfolio spółki.

Oświadczenie w sprawie finansowania wojskowego

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w tym miesiącu, że uzgodnił z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu zakończenie corocznego finansowania wojskowego Izraela w wysokości 3,8 mld dolarów po zakończeniu tego roku. Jednocześnie, jak powiedział, Waszyngton będzie nadal sprzedawał Izraelowi uzbrojenie.

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Większa część amerykańskiej pomocy musi być wydawana w USA, w tym na myśliwce, samoloty-cysterny i śmigłowce. Mechanizm zakończenia finansowania pod koniec roku pozostaje niejasny, ponieważ memorandum o porozumieniu w sprawie pomocy wojskowej obowiązuje do września 2028 roku.

Lokalna produkcja i wyniki spółki

Machlis wskazał amunicję kierowaną jako jeden z możliwych kierunków wzrostu. Jak powiedział, Izrael kupuje w USA znaczne ilości takiego uzbrojenia, lecz część tych produktów można wytwarzać w kraju. Jeszcze przed oświadczeniem Trumpa Netanjahu mówił o potrzebie większego oparcia Izraela na krajowych producentach obronnych, w tym w produkcji amunicji.

Elbit podał, że jego przychody w trzecim kwartale wzrosły do 2,25 mld dolarów z 1,92 mld dolarów rok wcześniej. Skorygowany zysk na akcję zwiększył się z 3,35 do 4,36 dolara. Spółka prognozuje wysoki dwucyfrowy wzrost przychodów w 2027 roku oraz dalsze zwiększanie marży; jej portfel zamówień wynosi 33 mld dolarów, z czego 74% przypada na klientów spoza Izraela.

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