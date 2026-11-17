Израильская оборонная компания Elbit Systems видит новые возможности в случае прекращения ежегодной военной помощи США Израилю. Генеральный директор компании Безалель Махлис заявил, что стране придется самостоятельно производить часть продукции, которую она сейчас закупает в Соединенных Штатах, сообщает Jerusalem Post.

«Я думаю, что это поможет Elbit и, на мой взгляд, создаст для нас больше возможностей», — сказал Махлис Reuters после публикации квартальных результатов. По его словам, производство продукции, которую Израиль сейчас покупает в США, поможет расширить портфель компании.

Заявление о военном финансировании

Президент США Дональд Трамп в этом месяце заявил, что договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о прекращении ежегодного военного финансирования Израиля в объеме 3,8 млрд долларов после окончания этого года. При этом, по его словам, Вашингтон продолжит продавать Израилю вооружение.

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Большую часть американской помощи необходимо тратить в США, в частности на истребители, самолеты-заправщики и вертолеты. Механизм прекращения финансирования в конце года пока неясен, поскольку меморандум о взаимопонимании по военной помощи действует до сентября 2028 года.

Местное производство и результаты компании

Махлис назвал управляемые боеприпасы одним из возможных направлений роста. По его словам, Израиль закупает в США значительные объемы такого вооружения, но часть этой продукции можно производить в стране. Нетаньяху еще до заявления Трампа говорил о необходимости большей опоры Израиля на внутренних оборонных производителей, в том числе в производстве боеприпасов.

Elbit сообщила, что ее выручка в третьем квартале выросла до 2,25 млрд долларов против 1,92 млрд долларов годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась с 3,35 до 4,36 доллара. Компания прогнозирует рост выручки высокими двузначными темпами в 2027 году и дальнейшее расширение маржи; ее портфель заказов составляет 33 млрд долларов, 74% из которых приходится на клиентов за пределами Израиля.

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