以色列防务公司Elbit Systems认为，如果美国停止每年向以色列提供军事援助，将出现新的机遇。该公司首席执行官贝扎莱尔·马赫利斯表示，以色列将不得不自行生产目前从美国采购的部分产品，据《耶路撒冷邮报》报道。

马赫利斯在季度业绩公布后对路透社表示：“我认为这将帮助Elbit，而且在我看来，会为我们创造更多机会。”他说，生产以色列目前从美国购买的产品将有助于扩大公司的产品组合。

关于军事资金的声明

美国总统唐纳德·特朗普本月表示，他已与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡达成一致，将在今年结束后终止每年向以色列提供的38亿美元军事资金。同时，他表示，华盛顿将继续向以色列出售武器。

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大部分美国援助必须在美国境内使用，包括用于购买战斗机、加油机和直升机。由于关于军事援助的谅解备忘录有效期至2028年9月，年底终止资金的机制目前尚不清楚。

本地生产与公司业绩

马赫利斯将制导弹药列为可能的增长方向之一。他表示，以色列从美国购买大量此类武器，但其中部分产品可以在国内生产。在特朗普发表声明之前，内塔尼亚胡就曾谈到以色列需要更多依靠国内防务制造商，包括在弹药生产方面。

Elbit表示，其第三季度营收从一年前的19.2亿美元增长至22.5亿美元。调整后每股收益从3.35美元增至4.36美元。该公司预计2027年营收将实现高双位数增长，利润率将进一步扩大；其订单积压额为330亿美元，其中74%来自以色列境外客户。

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