Уряд Канади вніс рух Masar Badil, також відомий як Палестинський альтернативний революційний шлях, до переліку терористичних організацій відповідно до Кримінального кодексу. Канадська влада вважає його альтернативною назвою мережі Samidoun, повідомляє Jerusalem Post.

Рішення канадської влади

Міністр громадської безпеки Канади Гарі Анандасангарі заявив, що є докази тотожності двох груп, а Masar Badil діє як фракція або відгалуження Samidoun. За його словами, внесення руху як альтернативної назви вже внесеної до списку організації надасть правоохоронцям додаткові інструменти для протидії фінансуванню, ліквідації мереж і притягнення членів групи до відповідальності.

Samidoun є міжнародною мережею організаторів та активістів, яка заявляє, що виступає за звільнення палестинських в'язнів з ізраїльських тюрем. За даними видання, організація також просуває інтереси інших внесених до переліків терористичних організацій, зокрема ХАМАС, «Палестинського ісламського джихаду», «Хезболли» та Народного фронту визволення Палестини, у соціальних мережах і під час публічних протестів. Samidoun уже внесена до канадського переліку терористичних організацій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зв'язки з Samidoun

Masar Badil заявляє, що працює над розбудовою солідарності з палестинськими в'язнями. Як зазначає Jerusalem Post, рух діє під егідою Samidoun і публічно визнавав зв'язки з цією мережею. Він також бере участь у спільних заходах із Samidoun, має спільне керівництво, зв'язки з іншими терористичними організаціями та використовує спільні платформи для збору коштів.

Після внесення Samidoun до переліку терористичних організацій Канади у жовтні 2024 року Masar Badil був співорганізатором кількох заходів за участю відомих лідерів Samidoun. Видання також повідомляє про тісні зв'язки Samidoun і Masar Badil з Народним фронтом визволення Палестини, який внесений до відповідних списків Канади, США та ЄС. Сполучені Штати внесли Masar Badil до переліку спеціально визначених глобальних терористів.

Читай нас у