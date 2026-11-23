Правительство Канады внесло движение Masar Badil, также известное как Палестинский альтернативный революционный путь, в список террористических организаций в соответствии с Уголовным кодексом. Канадские власти считают его альтернативным названием сети Samidoun, сообщает Jerusalem Post.

Решение канадских властей

Министр общественной безопасности Канады Гари Анандасангари заявил, что имеются доказательства идентичности двух групп, а Masar Badil действует как фракция или ответвление Samidoun. По его словам, внесение движения в качестве альтернативного названия уже включенной в список организации предоставит правоохранительным органам дополнительные инструменты для противодействия финансированию, ликвидации сетей и привлечения членов группы к ответственности.

Samidoun — это международная сеть организаторов и активистов, которая заявляет, что выступает за освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. По данным издания, организация также продвигает интересы других внесенных в списки террористических организаций, в частности ХАМАС, «Палестинского исламского джихада», «Хезболлы» и Народного фронта освобождения Палестины, в социальных сетях и во время публичных протестов. Samidoun уже внесена в канадский список террористических организаций.

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Связи с Samidoun

Masar Badil заявляет, что работает над укреплением солидарности с палестинскими заключенными. Как отмечает Jerusalem Post, движение действует под эгидой Samidoun и публично признавало связи с этой сетью. Оно также участвует в совместных мероприятиях с Samidoun, имеет общее руководство, связи с другими террористическими организациями и использует общие платформы для сбора средств.

После внесения Samidoun в список террористических организаций Канады в октябре 2024 года Masar Badil выступил соорганизатором нескольких мероприятий с участием известных лидеров Samidoun. Издание также сообщает о тесных связях Samidoun и Masar Badil с Народным фронтом освобождения Палестины, который внесен в соответствующие списки Канады, США и ЕС. Соединенные Штаты внесли Masar Badil в список специально обозначенных глобальных террористов.

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