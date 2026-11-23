Rząd Kanady wpisał ruch Masar Badil, znany również jako Palestyńska Alternatywna Droga Rewolucyjna, na listę organizacji terrorystycznych zgodnie z Kodeksem karnym. Kanadyjskie władze uznają go za alternatywną nazwę sieci Samidoun, informuje Jerusalem Post.

Decyzja kanadyjskich władz

Minister bezpieczeństwa publicznego Kanady Gary Anandasangaree oświadczył, że istnieją dowody na tożsamość obu grup, a Masar Badil działa jako frakcja lub odgałęzienie Samidoun. Według niego wpisanie ruchu jako alternatywnej nazwy organizacji już znajdującej się na liście zapewni organom ścigania dodatkowe narzędzia do przeciwdziałania finansowaniu, likwidowania sieci i pociągania członków grupy do odpowiedzialności.

Samidoun to międzynarodowa sieć organizatorów i aktywistów, która deklaruje, że opowiada się za uwolnieniem palestyńskich więźniów z izraelskich więzień. Według publikacji organizacja promuje także interesy innych organizacji wpisanych na listy terrorystyczne, w tym Hamasu, Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, Hezbollahu oraz Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, w mediach społecznościowych i podczas publicznych protestów. Samidoun jest już wpisany na kanadyjską listę organizacji terrorystycznych.

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Związki z Samidoun

Masar Badil deklaruje, że działa na rzecz budowania solidarności z palestyńskimi więźniami. Jak wskazuje Jerusalem Post, ruch działa pod egidą Samidoun i publicznie przyznawał się do związków z tą siecią. Bierze także udział we wspólnych wydarzeniach z Samidoun, ma wspólne kierownictwo, powiązania z innymi organizacjami terrorystycznymi i korzysta ze wspólnych platform zbierania funduszy.

Po wpisaniu Samidoun na kanadyjską listę organizacji terrorystycznych w październiku 2024 roku Masar Badil był współorganizatorem kilku wydarzeń z udziałem znanych liderów Samidoun. Publikacja informuje również o bliskich związkach Samidoun i Masar Badil z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny, który figuruje na odpowiednich listach Kanady, USA i UE. Stany Zjednoczone wpisały Masar Badil na listę specjalnie wyznaczonych globalnych terrorystów.

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