加拿大政府根据《刑法》将Masar Badil运动，也称为“巴勒斯坦替代革命道路”，列入恐怖组织名单。加拿大当局认为，该组织是Samidoun网络的另一个名称，《耶路撒冷邮报》报道。

加拿大当局的决定

加拿大公共安全部长加里·阿南达桑加里表示，有证据表明这两个组织是同一组织，Masar Badil作为Samidoun的一个派别或分支运作。据他称，将该运动作为已被列入名单组织的替代名称列入，将为执法部门提供额外工具，以打击资金筹集、瓦解网络并追究该组织成员的责任。

Samidoun是一个由组织者和活动人士组成的国际网络，称其倡导释放被关押在以色列监狱中的巴勒斯坦囚犯。据该报报道，该组织还在社交媒体和公开抗议活动中推动其他被列入恐怖组织名单的团体的利益，包括哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、真主党和解放巴勒斯坦人民阵线。Samidoun已被列入加拿大的恐怖组织名单。

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与Samidoun的联系

Masar Badil称，其致力于建立与巴勒斯坦囚犯的团结。如《耶路撒冷邮报》所述，该运动在Samidoun的主持下运作，并公开承认与该网络存在联系。它还与Samidoun共同参与活动，拥有共同领导层，与其他恐怖组织存在联系，并使用共同的筹款平台。

Samidoun于2024年10月被列入加拿大恐怖组织名单后，Masar Badil共同组织了数场有知名Samidoun领导人参与的活动。该报还报道，Samidoun和Masar Badil与解放巴勒斯坦人民阵线关系密切，后者被加拿大、美国和欧盟列入相关名单。美国已将Masar Badil列为特别指定全球恐怖分子。

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