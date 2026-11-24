Південнокорейська компанія Hanwha Aerospace будує в місті Чханвон оборонний дата-центр для систем штучного інтелекту. Першу частину об’єкта планують ввести в експлуатацію у липні 2028 року, а його кінцева потужність має сягнути 180 МВт, повідомляє Korea Herald.

Інвестиції та обладнання

На першу фазу проєкту Hanwha виділила 10 трлн вон, або близько $7,5 млрд. Після завершення дата-центр мають оснастити високощільними серверами з графічними процесорами.

На будівельному майданчику в Чханвоні компанія провела брифінг для представників Національного комітету зі стратегії у сфері ШІ, зокрема заступника голови Ха Чон У, а також Управління оборонних закупівель.

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Частина інвестиційного плану

Будівництво входить до інвестиційного плану Hanwha Group на 55 трлн вон, про який у липні оголосив виконавчий заступник голови групи Кім Дон Кван. План охоплює аерокосмічні та оборонні ШІ-проєкти на південному сході Південної Кореї, зокрема в комплексі Hanwha у Чханвоні.

Hanwha заявила, що окремий дата-центр потрібен через вимоги військових до захисту інформації та безперервності роботи. Компанія розглядає модель, за якої військові зберігатимуть контроль над своїми даними, а оборонні підрядники експлуатуватимуть об’єкт. За оцінкою Hanwha, це може прискорити впровадження оборонного ШІ на чотири-п’ять років порівняно з проєктом, який реалізує держава.

Компанія також планує використовувати енергетичні активи групи для розширення операцій дата-центрів у Південній Кореї та за кордоном і розглядає можливість включати дата-центри до майбутніх пакетів оборонного експорту.

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