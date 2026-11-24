Южнокорейская компания Hanwha Aerospace строит в городе Чханвон оборонный центр обработки данных для систем искусственного интеллекта. Первую часть объекта планируют ввести в эксплуатацию в июле 2028 года, а его конечная мощность должна достичь 180 МВт, сообщает Korea Herald.

Инвестиции и оборудование

Hanwha выделила на первую фазу проекта 10 трлн вон, или около $7,5 млрд. После завершения центр обработки данных планируют оснастить высокоплотными серверами с графическими процессорами.

На строительной площадке в Чханвоне компания провела брифинг для представителей Национального комитета по стратегии в сфере ИИ, в частности заместителя председателя Ха Чон У, а также Управления оборонных закупок.

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Часть инвестиционного плана

Строительство входит в инвестиционный план Hanwha Group на 55 трлн вон, о котором в июле объявил исполнительный заместитель председателя группы Ким Дон Кван. План охватывает аэрокосмические и оборонные ИИ-проекты на юго-востоке Южной Кореи, в частности в комплексе Hanwha в Чханвоне.

Hanwha заявила, что отдельный центр обработки данных необходим из-за требований военных к защите информации и непрерывности работы. Компания рассматривает модель, при которой военные будут сохранять контроль над своими данными, а оборонные подрядчики будут эксплуатировать объект. По оценке Hanwha, это может ускорить внедрение оборонного ИИ на четыре-пять лет по сравнению с проектом, реализуемым государством.

Компания также планирует использовать энергетические активы группы для расширения операций центров обработки данных в Южной Корее и за рубежом и рассматривает возможность включать центры обработки данных в будущие пакеты оборонного экспорта.

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