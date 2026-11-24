韩国公司Hanwha Aerospace正在昌原市建设一座用于人工智能系统的国防数据中心。该设施的第一部分计划于2028年7月投入运营，其最终容量预计将达到180兆瓦，《韩国先驱报》报道。

投资与设备

Hanwha已为该项目第一阶段拨款10万亿韩元，约合75亿美元。数据中心建成后，计划配备搭载图形处理器的高密度服务器。

在昌原的建设工地，该公司为国家人工智能战略委员会代表举行了简报会，其中包括副主席河正宇，以及防卫事业厅的代表。

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投资计划的一部分

该建设项目是Hanwha集团550万亿韩元投资计划的一部分。该集团执行副会长金东官于7月宣布了这一计划。该计划涵盖韩国东南部的航空航天和国防AI项目，其中包括昌原的Hanwha园区。

Hanwha表示，鉴于军方对信息保护和运行连续性的要求，需要建设独立的数据中心。该公司正在考虑一种模式，即军方保留对其数据的控制权，由国防承包商运营该设施。Hanwha估计，与由国家实施的项目相比，这可能将国防AI的部署提前四至五年。

该公司还计划利用集团的能源资产，扩大在韩国和海外的数据中心业务，并考虑将数据中心纳入未来的国防出口方案。

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