Południowokoreańska firma Hanwha Aerospace buduje w mieście Changwon centrum danych dla systemów sztucznej inteligencji wykorzystywanych w obronności. Pierwszą część obiektu planuje się oddać do użytku w lipcu 2028 roku, a jego docelowa moc ma osiągnąć 180 MW, informuje Korea Herald.

Inwestycje i wyposażenie

Hanwha przeznaczyła na pierwszą fazę projektu 10 bln wonów, czyli około 7,5 mld dolarów. Po ukończeniu centrum danych ma zostać wyposażone w serwery o wysokiej gęstości z procesorami graficznymi.

Na placu budowy w Changwon firma przeprowadziła briefing dla przedstawicieli Narodowego Komitetu Strategii w dziedzinie AI, w tym wiceprzewodniczącego Ha Jung-woo, a także Administracji Programu Zakupów Obronnych.

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Część planu inwestycyjnego

Budowa wchodzi w skład planu inwestycyjnego Hanwha Group o wartości 55 bln wonów, ogłoszonego w lipcu przez wiceprzewodniczącego wykonawczego grupy Kim Dong-kwana. Plan obejmuje projekty AI w sektorach lotniczo-kosmicznym i obronnym w południowo-wschodniej Korei Południowej, w tym w kompleksie Hanwha w Changwon.

Hanwha oświadczyła, że odrębne centrum danych jest potrzebne ze względu na wymogi wojska dotyczące ochrony informacji i ciągłości działania. Firma rozważa model, w którym wojsko zachowa kontrolę nad swoimi danymi, a wykonawcy obronni będą obsługiwać obiekt. Według oceny Hanwha może to przyspieszyć wdrożenie AI dla obronności o cztery do pięciu lat w porównaniu z projektem realizowanym przez państwo.

Firma planuje również wykorzystać aktywa energetyczne grupy do rozszerzenia działalności centrów danych w Korei Południowej i za granicą oraz rozważa włączenie centrów danych do przyszłych pakietów eksportu uzbrojenia.

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