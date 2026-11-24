Компанія Quantinuum заявила, що її 98-кубітна квантова система Helios під час тестування квантової пам’яті досягла частоти невиправних помилок 0,0005%. Це відповідає приблизно п’яти невиправним помилкам на мільйон циклів перевірки помилок, повідомляє Live Science.

За наведеними даними, результат перевищує попередній орієнтир, встановлений 105-кубітним процесором Google Willow у порівнюваних тестах. Для Willow оцінювали 772 невиправні помилки на мільйон циклів, або 0,0772%. За словами дослідників, результат наближає систему до режиму, за якого вона може виконувати понад мільйон операцій без помилки.

Як працює корекція помилок

Кубіти чутливі до тепла, вібрацій та інших впливів довкілля, які можуть порушити їхній квантовий стан під час обчислень. Для захисту інформації дослідники розподіляють її між кількома фізичними кубітами, створюючи логічний кубіт. Така надлишковість дає змогу виправляти частину помилок, однак збільшення числа кубітів водночас створює більше можливостей для нових помилок.

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На відміну від процесора Willow на надпровідних схемах, Helios використовує електрично заряджені іони барію, які можна динамічно переміщувати. Це дозволяє з’єднувати потрібні пари кубітів без передавання інформації через кілька проміжних кубітів. Команда також застосувала метод відновлення після витоку: короткі лазерні імпульси повертають кубіти, що вийшли зі стану зберігання інформації, до придатного стану.

Результати тестування

Для перевірки корекції помилок науковці використали кольоровий код із трьома рівнями — відстанями коду 3, 5 і 7. Вони здатні виправляти відповідно одну, дві та три помилки фізичних кубітів. Зі зростанням відстані коду й кількості кубітів імовірність невиправної помилки скорочувалася приблизно у 12 разів на кожному етапі. На рівні відстані 7 система досягла показника близько однієї невиправної помилки на 200 тисяч циклів.

Роботу завантажили 16 жовтня на сервер препринтів arXiv, і вона ще не пройшла рецензування. Представники Quantinuum оцінюють, що майбутня система на захоплених іонах могла б підтримувати 100 логічних кубітів за приблизно 30 тисяч фізичних кубітів. За їхньою оцінкою, для конкурентної надпровідної системи знадобилося б близько 900 тисяч фізичних кубітів.

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