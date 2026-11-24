Компания Quantinuum заявила, что ее 98-кубитная квантовая система Helios во время тестирования квантовой памяти достигла частоты неисправимых ошибок 0,0005%. Это соответствует примерно пяти неисправимым ошибкам на миллион циклов проверки ошибок, сообщает Live Science.

Согласно приведенным данным, результат превосходит предыдущий ориентир, установленный 105-кубитным процессором Google Willow в сопоставимых тестах. Для Willow оценивали 772 неисправимые ошибки на миллион циклов, или 0,0772%. По словам исследователей, результат приближает систему к режиму, при котором она может выполнять более миллиона операций без ошибки.

Как работает коррекция ошибок

Кубиты чувствительны к теплу, вибрациям и другим воздействиям окружающей среды, которые могут нарушить их квантовое состояние во время вычислений. Для защиты информации исследователи распределяют ее между несколькими физическими кубитами, создавая логический кубит. Такая избыточность позволяет исправлять часть ошибок, однако увеличение числа кубитов одновременно создает больше возможностей для новых ошибок.

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В отличие от процессора Willow на сверхпроводящих схемах, Helios использует электрически заряженные ионы бария, которые можно динамически перемещать. Это позволяет соединять нужные пары кубитов без передачи информации через несколько промежуточных кубитов. Команда также применила метод восстановления после утечки: короткие лазерные импульсы возвращают в пригодное состояние кубиты, вышедшие из состояния хранения информации.

Результаты тестирования

Для проверки коррекции ошибок ученые использовали цветовой код с тремя уровнями — расстояниями кода 3, 5 и 7. Они способны исправлять соответственно одну, две и три ошибки физических кубитов. С увеличением расстояния кода и числа кубитов вероятность неисправимой ошибки сокращалась примерно в 12 раз на каждом этапе. На уровне расстояния 7 система достигла показателя около одной неисправимой ошибки на 200 тысяч циклов.

Работу загрузили 16 октября на сервер препринтов arXiv, и она еще не прошла рецензирование. Представители Quantinuum оценивают, что будущая система на захваченных ионах могла бы поддерживать 100 логических кубитов при примерно 30 тысячах физических кубитов. По их оценке, для конкурентной сверхпроводящей системы потребовалось бы около 900 тысяч физических кубитов.

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