Quantinuum公司表示，其98量子比特的Helios量子系统在量子存储器测试中实现了0.0005%的不可纠正错误率。这相当于每100万次错误检查周期约出现5次不可纠正错误，Live Science报道。

根据提供的数据，这一结果超过了谷歌105量子比特Willow处理器在可比测试中创下的此前基准。对Willow的估计为每100万次周期出现772次不可纠正错误，即0.0772%。研究人员表示，这一结果使该系统更接近能够在不出错的情况下执行超过100万次操作的模式。

纠错如何运作

量子比特对热量、振动及其他环境影响十分敏感，这些因素可能在计算过程中扰乱其量子状态。为保护信息，研究人员将其分配到多个物理量子比特中，从而创建一个逻辑量子比特。这种冗余可以纠正部分错误，但增加量子比特数量也同时创造了更多出现新错误的可能性。

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与采用超导电路的Willow处理器不同，Helios使用可动态移动的带电钡离子。这使得系统能够连接所需的量子比特对，而无需通过多个中间量子比特传递信息。该团队还采用了一种泄漏恢复方法：短激光脉冲将脱离信息存储状态的量子比特恢复到可用状态。

测试结果

为测试纠错能力，科学家使用了具有三个级别的颜色码——码距为3、5和7。它们分别能够纠正一个、两个和三个物理量子比特错误。随着码距和量子比特数量增加，不可纠正错误的概率在每个阶段约降低12倍。在码距7的级别，系统达到每20万次周期约出现一次不可纠正错误的水平。

该论文于10月16日上传至arXiv预印本服务器，尚未经过同行评审。Quantinuum代表估计，未来的囚禁离子系统可利用约3万个物理量子比特支持100个逻辑量子比特。按其估计，具有竞争力的超导系统将需要约90万个物理量子比特。

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