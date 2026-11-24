Firma Quantinuum poinformowała, że jej 98-kubitowy system kwantowy Helios osiągnął podczas testów pamięci kwantowej częstotliwość niekorygowalnych błędów na poziomie 0,0005%. Odpowiada to około pięciu niekorygowalnym błędom na milion cykli sprawdzania błędów, podaje Live Science.

Według przedstawionych danych wynik przewyższa poprzedni punkt odniesienia ustanowiony przez 105-kubitowy procesor Google Willow w porównywalnych testach. W przypadku Willow oszacowano 772 niekorygowalne błędy na milion cykli, czyli 0,0772%. Zdaniem badaczy wynik przybliża system do trybu, w którym może on wykonywać ponad milion operacji bez błędu.

Jak działa korekcja błędów

Kubity są wrażliwe na ciepło, wibracje i inne wpływy środowiskowe, które mogą zakłócić ich stan kwantowy podczas obliczeń. Aby chronić informacje, badacze rozdzielają je między kilka fizycznych kubitów, tworząc logiczny kubit. Taka nadmiarowość pozwala korygować część błędów, jednak zwiększenie liczby kubitów jednocześnie stwarza więcej możliwości wystąpienia nowych błędów.

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W przeciwieństwie do procesora Willow opartego na obwodach nadprzewodzących, Helios wykorzystuje elektrycznie naładowane jony baru, które można dynamicznie przemieszczać. Umożliwia to łączenie potrzebnych par kubitów bez przekazywania informacji przez kilka pośrednich kubitów. Zespół zastosował także metodę odzyskiwania po wycieku: krótkie impulsy laserowe przywracają do użytecznego stanu kubity, które opuściły stan przechowywania informacji.

Wyniki testów

Aby sprawdzić korekcję błędów, naukowcy wykorzystali kod kolorowy z trzema poziomami — odległościami kodu 3, 5 i 7. Mogą one korygować odpowiednio jeden, dwa i trzy błędy fizycznych kubitów. Wraz ze wzrostem odległości kodu i liczby kubitów prawdopodobieństwo niekorygowalnego błędu zmniejszało się około 12 razy na każdym etapie. Na poziomie odległości 7 system osiągnął wskaźnik około jednego niekorygowalnego błędu na 200 tys. cykli.

Praca została przesłana 16 października na serwer preprintów arXiv i nie przeszła jeszcze recenzji naukowej. Przedstawiciele Quantinuum oceniają, że przyszły system oparty na uwięzionych jonach mógłby obsługiwać 100 logicznych kubitów przy około 30 tys. fizycznych kubitów. Według ich oceny konkurencyjny system nadprzewodzący wymagałby około 900 tys. fizycznych kubitów.

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