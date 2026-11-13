Напади в ДР Конго забрали щонайменше 35 життів — The Rio Times

У території Мамбаса в провінції Ітурі на північному сході Демократичної Республіки Конго внаслідок нападів загинули щонайменше 35 людей, ще 14 вважаються зниклими безвісти. Місцева влада та представники громадянського суспільства покладають відповідальність за атаки на угруповання Allied Democratic Forces (ADF), пов’язане з «Ісламською державою».

Як повідомляє The Rio Times, адміністративний секретар вождівства Бабіла-Бабомбі та координатор місцевої громадської організації APDEF Маликідого навели однакові дані про загиблих і зниклих. За словами Маликідого, кількість загиблих зросла з 22 до 35 після виявлення нових тіл. Остаточна кількість жертв ще не встановлена.

Напади у вождівстві Бабіла-Бабомбі

Вранці 11 листопада 2026 року озброєні чоловіки увійшли до сіл Мінгазі, Амані, Лелесі та Мітуме у вождівстві Бабіла-Бабомбі, заявили місцеві посадовці. За їхніми даними, під час атаки спалили 12 будинків і дев’ять мотоциклів. Жителі повертаються до населених пунктів, а пошуки можливих жертв тривають.

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12 листопада, за даними місцевих джерел, нові напади сталися в Дондолі, Макембісі та поселенні Кемп-Кісангані. Дані про жертви цих атак наразі невідомі, оскільки дістатися до постраждалих районів неможливо. Місцеві джерела також повідомили, що жителі Лукаї та Макумо перебувають у стані тривоги через переміщення нападників у їхньому напрямку.

Операція військових

Адміністратор території Мамбаса заявив, що військові проводять операцію для пошуку відповідальних за напади збройних груп. Традиційні лідери та правозахисники закликали посилити безпекову присутність у районі. Станом на ранок 13 листопада військові та національний уряд ДР Конго не оприлюднили власних даних про кількість жертв.

ADF діє на сході ДР Конго. США у березні 2021 року внесли угруповання до переліку іноземних терористичних організацій під назвою ISIS-DRC. Угандійська армія раніше повідомляла, що з листопада 2021 року проводить спільну з конголезькими силами операцію Shujaa проти мереж ADF.

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