Co najmniej 35 osób zginęło, a kolejnych 14 uznaje się za zaginione w wyniku ataków na terytorium Mambasa w prowincji Ituri, w północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Lokalne władze i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego przypisują odpowiedzialność za ataki ugrupowaniu Allied Democratic Forces (ADF), powiązanemu z Państwem Islamskim.

Jak informuje The Rio Times, sekretarz administracyjny wodzostwa Babila-Babombi oraz Malikidogo, koordynator lokalnej organizacji obywatelskiej APDEF, podali identyczne dane dotyczące zabitych i zaginionych. Według Malikidogo liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 22 do 35 po odnalezieniu kolejnych ciał. Ostateczna liczba ofiar nie została jeszcze ustalona.

Ataki w wodzostwie Babila-Babombi

Rankiem 11 listopada 2026 roku uzbrojeni mężczyźni weszli do wsi Mingazi, Amani, Lelesi i Mitume w wodzostwie Babila-Babombi, poinformowali lokalni urzędnicy. Według ich danych podczas ataku spalono 12 domów i dziewięć motocykli. Mieszkańcy wracają do miejscowości, a poszukiwania możliwych ofiar trwają.

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12 listopada, według lokalnych źródeł, nowe ataki miały miejsce w Dondoli, Makembisi i osiedlu Camp-Kisangani. Dane o ofiarach tych ataków są obecnie nieznane, ponieważ dotarcie do dotkniętych obszarów jest niemożliwe. Lokalne źródła poinformowały również, że mieszkańcy Lukayi i Makumo są zaniepokojeni przemieszczaniem się napastników w ich kierunku.

Operacja wojskowa

Administrator terytorium Mambasa oświadczył, że wojsko prowadzi operację mającą na celu odnalezienie odpowiedzialnych za ataki grup zbrojnych. Tradycyjni przywódcy i obrońcy praw człowieka zaapelowali o wzmocnienie obecności sił bezpieczeństwa w tym rejonie. Według stanu na poranek 13 listopada wojsko i rząd krajowy DRK nie opublikowały własnych danych o liczbie ofiar.

ADF działa we wschodniej części DRK. W marcu 2021 roku Stany Zjednoczone wpisały ugrupowanie na listę zagranicznych organizacji terrorystycznych pod nazwą ISIS-DRC. Armia Ugandy wcześniej informowała, że od listopada 2021 roku prowadzi wraz z siłami kongijskimi operację Shujaa przeciwko sieciom ADF.

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