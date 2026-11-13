Нападения в ДР Конго унесли не менее 35 жизней — The Rio Times

По меньшей мере 35 человек погибли, еще 14 считаются пропавшими без вести в результате нападений на территории Мамбаса в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго. Местные власти и представители гражданского общества возлагают ответственность за атаки на группировку Allied Democratic Forces (ADF), связанную с «Исламским государством».

Как сообщает The Rio Times, административный секретарь вождества Бабила-Бабомби и координатор местной общественной организации APDEF Маликидого привели одинаковые данные о погибших и пропавших без вести. По словам Маликидого, число погибших выросло с 22 до 35 после обнаружения новых тел. Окончательное число жертв пока не установлено.

Нападения в вождестве Бабила-Бабомби

Утром 11 ноября 2026 года вооруженные мужчины вошли в деревни Мингази, Амани, Лелеси и Митуме в вождестве Бабила-Бабомби, заявили местные чиновники. По их данным, во время атаки были сожжены 12 домов и девять мотоциклов. Жители возвращаются в населенные пункты, а поиски возможных жертв продолжаются.

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12 ноября, по данным местных источников, новые нападения произошли в Дондоли, Макембиси и поселении Кэмп-Кисангани. Данные о жертвах этих атак в настоящее время неизвестны, поскольку добраться до пострадавших районов невозможно. Местные источники также сообщили, что жители Лукаи и Макумо встревожены перемещением нападавших в их направлении.

Военная операция

Администратор территории Мамбаса заявил, что военные проводят операцию по поиску вооруженных групп, ответственных за нападения. Традиционные лидеры и правозащитники призвали усилить присутствие сил безопасности в районе. По состоянию на утро 13 ноября военные и национальное правительство ДР Конго не опубликовали собственные данные о числе жертв.

ADF действует на востоке ДР Конго. В марте 2021 года США внесли группировку в перечень иностранных террористических организаций под названием ISIS-DRC. Армия Уганды ранее сообщала, что с ноября 2021 года проводит совместную с конголезскими силами операцию Shujaa против сетей ADF.

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