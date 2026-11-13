刚果民主共和国袭击致至少35人死亡——The Rio Times

刚果民主共和国东北部伊图里省曼巴萨地区发生袭击，造成至少35人死亡，另有14人被视为失踪。当地政府和民间社会代表将袭击责任归咎于与“伊斯兰国”有关联的民主同盟军（ADF）。

据The Rio Times报道，巴比拉-巴博姆比酋长领地的行政秘书与当地公民组织APDEF协调员马利基多戈提供了相同的死亡和失踪人数数据。马利基多戈表示，在发现更多遗体后，死亡人数从22人升至35人。最终受害者人数尚未确定。

巴比拉-巴博姆比酋长领地的袭击

当地官员表示，2026年11月11日上午，武装人员进入了巴比拉-巴博姆比酋长领地的明加齐、阿马尼、莱莱西和米图梅村。根据他们的数据，袭击期间有12所房屋和9辆摩托车被焚毁。居民正在返回定居点，对可能受害者的搜寻仍在继续。

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当地消息人士称，11月12日，栋多利、马肯比西和坎普-基桑加尼定居点发生新的袭击。目前尚不清楚这些袭击的伤亡情况，因为无法抵达受影响地区。当地消息人士还称，卢卡亚和马库莫的居民因袭击者正向其方向移动而处于警戒状态。

军事行动

曼巴萨地区行政长官表示，军方正在开展行动，搜寻应对袭击负责的武装组织。传统领袖和人权捍卫者呼吁加强该地区的安全力量部署。截至11月13日上午，刚果民主共和国军方和中央政府尚未公布自己的伤亡人数数据。

ADF在刚果民主共和国东部活动。2021年3月，美国以ISIS-DRC的名称将该组织列入外国恐怖组织名单。乌干达军方此前表示，自2021年11月以来，其一直与刚果军队联合开展“Shujaa”行动，打击ADF网络。

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