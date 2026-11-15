П’ять союзників підтримали Тайвань на кліматичному саміті ООН — Taipei Times

П’ять дипломатичних союзників Тайваню висловили підтримку його участі в міжнародних кліматичних зусиллях під час саміту лідерів у межах COP31 в Антальї, Туреччина. Як повідомляє Taipei Times, із такими заявами виступили представники Маршаллових Островів, Палау, Есватіні, Тувалу та Сент-Кіттсу і Невісу.

Заяви союзників Тайваню

Президентка Маршаллових Островів Гільда Гайне заявила, що мають бути почуті всі голоси, зокрема Тайваню. За даними Міністерства закордонних справ Тайваню, вона також відзначила роботу Тайваню над відокремленням економічного зростання від викидів вуглецю та посиленням стійкості до зміни клімату.

Президент Палау Сурангел Віппс-молодший назвав Тайвань важливим партнером, що відіграє провідну роль у підвищенні стійкості до стихійних лих, енергетичному переході та продовольчій безпеці. Він заявив про необхідність участі Тайваню в зустрічах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та інших форумах ООН.

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Внесок у кліматичну політику

Прем’єр-міністр Есватіні Рассел Дламіні відзначив досвід Тайваню та Японії у підготовці до стихійних лих і розвитку стійкої інфраструктури. Прем’єр-міністр Тувалу Фелеті Пенітала Тео наголосив, що зміна клімату й кліматичні дії не обмежуються політичними кордонами, а охочих партнерів не слід виключати з міжнародної співпраці.

Віцепрем’єр-міністр Сент-Кіттсу і Невісу Джеффрі Генлі звернув увагу на внесок Тайваню в екологічне врядування, циркулярну економіку, кліматичну стійкість, зелену енергетику та розвиток спроможностей. Глава МЗС Тайваню Лінь Цзя-лун подякував союзникам і заявив, що Тайвань продовжить співпрацювати з ними та іншими партнерами для протидії зміні клімату.

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